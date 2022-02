Send by email

Il Tribunale di Lagonegro ha assolto con formula piena due funzionari del comune di Senise: Bernardino Filardi, responsabile dell’Ufficio Tecnico e Vincenzo Guaragnone, ex responsabile del settore Amministrativo, adesso in pensione. L'udienza della sezione penale con numero di protocollo 158/22 si è tenuta il giorno 17 febbraio 2022.

L'accusa era di abuso d’ufficio con il rifiuto per il rilascio dell’agibilità della scuola materna sita in largo Donnaperna e gestita dall’associazione "Sacro Cuore". I due, difesi dagli avvocati Enzo Bonafine e Antonello Genovese, sono stati riconosciuti innocenti e assolti poichè il fatto non costituisce reato. Dopo una vicenda durata sei lunghi anni, pare si sia messa la parola fine.