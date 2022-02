"L'impegno assunto in campagna elettorale è stato portato a termine e in 9 mesi circa abbiamo concluso i lavori"

A Senise ha riaperto da alcuni giorni Corso Vittorio Emanuele, nel cuore del centro storico della cittadina sinnica. Strada che è stata oggetto di lavori di riqualificazione e che ha tenuto numerosi commercianti e residenti con il fiato sospeso per la chiusura dell'intera arteria stradale. “I cittadini hanno dovuto pazientare un po’, - ha dichiarato il sindaco di Senise, Giuseppe Castronuovo - perchè siamo intervenuti su un’arteria di vitale importanza, dove ci sono numerose cavità che creano infiltrazioni di acqua. Adesso finalmente con la conclusione dei lavori la situazione dovrebbe essere stata risolta. L’amministrazione comunale – prosegue il sindaco - con fondi propri, aggiunti a quelli di Acquedotto Lucano, ha potenziato la raccolta delle acque bianche, aggiungendo in alcuni punti del corso una seconda canna di raccolta, per smaltire le acque bianche che provengono dal centro storico ed evitare così fiumi di acqua durante le abbondanti piogge. Lavori che serviranno in vista di interventi di riqualificazione del centro storico, con dei fondi per 833mila euro con indicazioni sul rischio idrogeologico.

Sono state canalizzate tutte le acque prevenienti dai pluviali privati, cercando di preservare tutte le cavità antropiche che sono presenti sotto il manto stradale e che causano numerose infiltrazioni ai privati. La pavimentazione è stata rifatta completamente e nella giornata di ieri è stata completata con i sampietrini, anche quella del tratto di strada che porta in Largo Rosario, dove di recente sono stati effettuati dei lavori di riqualificazione". Nei prossimi mesi ci saranno dei lavori di arredo urbano, con l'installazione di alcune panchine, cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e posacenere. Saranno posizionati anche dei dissuasori di velocità e una fontana nello slargo che porta alla strada sottostante in via Pietà.

"L'intenzione - prosegue il sindaco - è quella di installare una segnaletica con la sosta di trenta minuti negli spazi, non a pagamento, e con una delibera rendere l'intero corso pedonabile il sabato pomeriggio e la domenica. L'impegno assunto in campagna elettorale è stato portato a termine e in nove mesi circa abbiamo concluso i lavori che non sono stati per nulla semplici, visti i continui imprevisti trovati nei vari punti del cantiere". Senise e i senisesi si riappropriano finalmente della "piazza", spazio storico di incontri e chiacchiericcio dell'intera cittadinanza.

Claudio Sole