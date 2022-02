Send by email

All'interno una 35enne che era rimasta bloccata al suo interno

Ieri sera, alle ore 19.40 circa, i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza sono intervenuti per un incidente stradale a Latronico, in provincia di Potenza, sulla strada comunale nei pressi della frazione Agromonte Mileo. Giunti sul posto, con una autopompa, un fuoristrada per un totale di cinque unità, i Vigili del fuoco della sede distaccata di Lauria, hanno trovato un'auto Renault Scenic fuori strada.

La conducente di 35 anni era impossibilitata a lasciare il veicolo a causa dei traumi subiti e della posizione dell'autovettura, poggiata su di un fianco e sostenuta da alberi e vegetazione. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118, dopodiché si è provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l'insorgere di incendi. Sul posto presenti anche i Carabinieri della locale stazione.