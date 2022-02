I Vigili del Fuoco sono intervenuti per evitare l'insirgere di incendi alle auto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Palazzo San Gervasio sono intervenuti questa mattina intorno alle 9.00 per incidente stradale sulla S.S. 655 al Km75+300 bivio Montemilone - Palazzo San Gervasio.

Arrivati sul posto hanno trovato due autovetture coinvolte in uno scontro frontale, una Alfa Romeo Giulietta ed una Volvo XC40. I due conducenti soccorsi dal personale del 118 con due ambulanze, sono stati trasportati presso l'ospedale di Melfi.

Gli agenti sono intervenuti con un'autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità, mettendo in sicurezza i veicoli per evitare l’insorgere di incendi. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale del 118, anche i carabinieri e il soccorso stradale.