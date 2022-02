Send by email

Danni da neve in 10 comuni potentini. Diversi i mezzi impiegati

Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, dalle prime ore di ieri mattina a questa sera, hanno effettuato ventidue interventi per cause legate alla gran parte al mal tempo con diverse tipologie: recupero autoveicoli, incidenti stradali, alberi e pali per telefonia su sede stradale e due incendi.

I comuni interessati sono stati Potenza, Calvello, Pignola, Palazzo San Gervasio, Melfi, Avigliano, Rionero, Ruoti, Terranova del Pollino e Acerenza.Oltre alla sede Centrale, sono stati impegnati i Distaccamenti di Melfi, Palazzo San Gervasio e Terranova del Pollino. Gli automezzi utilizzati: Autopompe, fuoristrada ed autoscale.