Da quanto prodotto l’uomo avrebbe più volte maltrattato la sua compagna, anche alla presenza del bambino

A Matera un uomo di 51 anni è stato arrestato dalla Polizia con le accuse di maltrattamenti in famiglia aggravati e continuati, sequestro di persona e lesioni personali gravi, ai danni della compagna. Gli agenti della Questura materana hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica della Città dei Sassi.

In particolare, “l’uomo - che ha diversi precedenti penali - avrebbe più volte maltrattato sia fisicamente che psicologicamente la sua compagna. Almeno in quattro distinte occasioni, anche alla presenza del bambino - è scritto in un comunicato diffuso dalla Questura di Matera - l’indagato avrebbe colpito la compagna in diverse parti del corpo, causandole lesioni varie, secondo quanto riportato da referti medici”.

Silvia Silvestri