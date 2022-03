Sequestro beni immobili, veicoli e valori finanziari. operazione Guardia di Finanza di Potenza

Beni per un valore complessivo di circa 300 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a un uomo di 59 anni, di Cancellara in provincia di Potenza, con numerosi precedenti penali. Nello specifico dal comunicato diffuso dalla Fiamme gialle, In data 3 marzo 2022, i Finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Potenza hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dal Tribunale Misure di Prevenzione di Potenza. L’esecuzione del provvedimento di sequestro rappresenta l’epilogo di un’approfondita attività investigativa nel corso della quale sono stati ricostruiti i valori patrimoniali e finanziari nella disponibilità, diretta e indiretta (tramite i propri familiari), di gravità indiziaria, ingiustificatamente sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati in quanto verosimilmente acquisiti con i proventi dai numerosi read commessi nel tempo.

Dopo averne documentato la “pericolosità sociale”, del prevenuto in relazione diverse condanne ed indagini per associazione per delinquere, truffa, corruzione, favoreggiamento reale, falsità Ideologica c materiale, falsificazione di valori di bollo, millantato credito, sostituzione di persona e possesso di documenti falsi, su delega di questa Procura gli del G.I.C.O. della Guardia di Finanza hanno eseguito mirate indagini economico. Nel corso degli accertamenti come riconosciuto dal Tribunale emergeva un allarmante quadro di serialità di condotte penalmente illecite anche gravi, che dimostrano l’adozione di uno stile di vita fondato sul crimine come principale strumento di acquisizione di redditi illeciti, attraverso il sistematico ricorso a strumenti fraudolenti sapientemente grazie ad una professionalità delinquenziale di livello elevato. Al fine di documentare l’origine del patrimonio accumulato è stata analizzata copiosa documentazione tra cui alcuni contratti di compravendita di beni mobili e immobili. Gli elementi informativi sono stati, quindi, oggetto di ulteriori mirati approfondimenti, all’esito dei quali è stata rilevata una significativa incongruenza tra i modesti redditi ufficiali e l’elevato valore delle consistenze economiche e patrimoniali. Complessivamente, in esecuzione del decreto emesso dal Tribunale di Potenza – sono stati sottoposti a sequestro: un appartamento e un’autorimessa situata a Cancellara, una porzione di un appartamento ubicato a Potenza, 16 veicoli e numerosi rapporti finanziari, per un valore complessivo di oltre 300.000 euro.

Le misure di prevenzione, personali e patrimoniali, costituiscono un efficace strumento nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata e comune, limitando gli spostamenti dei soggetti ritenuti pericolosi sul territorio e soprattutto, sul piano patrimoniale, incidendo sulla ricchezza di ultimi, ingiustificatamente acquisita, anche al fine di impedire che i proventi delle attività delittuose “inquinino” l’economia legale a danno della collettività.