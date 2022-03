Il Presidente Pergola ribadisce grande vigilanza sui fondi del PNRR. Circa 5 mln di euro nelle casse pubbliche

L’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022 della Corte dei Conti di Basilicata si è aperta, come prassi, con l’intervento del Presidente Vincenzo Maria Pergola, il quale, nella sua introduzione, ha ricordando la situazione pandemica che dura ormai da un biennio. Una cerimonia che da tempo indica di attenersi a una modalità di presenza ben precisa, non impedisce, ha sottolineato il Presidente Pergola: “di continuare a mantenere la funzione di tradizionale ed approfondito momento di riflessione sullo stato della giustizia erariale, tanto nella sua fase ricognitiva quanto nelle prospettive recate dalla nuova normativa”.

Nel corso dell’inaugurazione l’attenzione è stata rivolta al tema predominante, quello dei fondi del PNRR, dove l’organo giudiziario contabile porrà una grande vigilanza da parte dei propri magistrati contabili come precisato dal Presidente Pergola: “Nella verifica del corretto e proficuo utilizzo delle ingenti risorse messe a disposizione per attuare i programmi del PNRR, la Corte dei conti è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale, previsto anche dalla normativa emergenziale”.

Su questo aspetto gli ha fatto eco Vittorio Raeli, procuratore regionale presso la Corte dei Conti, il quale ha sentenziato: “credo che alla politica degli annunci debba seguire la politica dei comportamenti”. Lo stesso magistrato ha ricordato come il suo ufficio ha cercato di creare una corsia preferenziale alle frodi all’Unione Europea con una struttura denominata “servizio covid19 “utilizzata per monitorare l’avanzamento delle vertenze. “Ora ho voluto – ha aggiunto Vittorio Raeli – ridenominarlo come ‘servizio Covid19 e PNRR’ al fine di far fronte alle fattispecie di maggiore rilevanza economica connesse alla gestione delle risorse pubbliche, previste nel PNRR, destinate alla ripresa e resilienza”. Un lavoro, quello della Procura, che, secondo i dati indicati nella relazione del procuratore regionale, ha portato, nel 2021, nelle casse pubbliche ben 5,3 milioni di euro, cifra di molto superiore alle 600 mila degli anni precedenti; un balzo di oltre il 700per cento. Alla cerimonia presenti il Presidente della Giunta regionale Vito Bardi, il senatore Pasquale Pepe, il Presidente del consiglio Regionale Carmine Cicala, Giuseppe Tagliamonte, Presidente della sezione regionale di controllo per la Basilicata e l’avvocato Maurizio Napolitano. Un’inaugurazione che ha ribadito ancora una volta come il percorso ineludibile sia quello della legalità finanziaria.

Oreste Roberto Lanza