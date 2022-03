Send by email

Poi in Prefettura per sottoscrivere il protocollo d’intesa del numero unico di emergenza 112

Lunedì 7 marzo 2022 il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sarà a Potenza, per una visita istituzionale. Nell'occasione alle ore 11.30 sarà impegnata all'inaugurazione della sezione operativa della Dia in Basilicata.

Gli interventi del direttore della Dia e della titolare del Viminale saranno trasmessi in diretta streaming sul sito del Viminale e sul sito della Direzione Investigativa Antimafia. Successivamente il ministro sarà in Prefettura dove alle ore 12.30 sottoscriverà, con il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il protocollo d’intesa per l’attuazione del numero unico di emergenza 112.