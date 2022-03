TOTALI RESIDENTI 154 663 817 414 Test Molecolari Test rapidi Totali Positivi non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata 5 3 8 Positivi non residenti né domiciliati in Regione Basilicata 3 6 9 TOTALE GENERALE 162 672 834 GUARITI TOTALI N. 420 Guariti residenti in Regione Basilicata n. 414 Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 6 Guariti non residenti né domiciliati in Regione Basilicata n. 0 CASI ATTUALI RESIDENTI N. 19.054 POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 18.960 DECEDUTI RESIDENTI N. 770 GUARITI RESIDENTI N. 71.027 Potenza, 16 marzo 2022 Task Force Regione Basilicata