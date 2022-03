Ieri sono state effettuate 457 vaccinazioni e si sono registrate 465 guarigioni

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 17 marzo, sono stati processati 3.987 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 965 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 465 guarigioni. Inoltre, sono stati registrati 3 decessi relativi a 1 persona residente a Marsicovetere, 1 persona residente a Maschito e 1 persona residente a Tito. In totale sono 87 le persone ricoverate: 51 nell'ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 36 nell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

COMUNE Molecolari rapidi Totali Guariti Abriola 3 3 Accettura 2 2 Acerenza 1 1 Albano di Lucania 1 1 Aliano 1 1 Anzi 2 2 4 Armento 1 1 Atella 2 6 8 3 Avigliano 2 18 20 7 Balvano 1 1 Banzi 1 1 Baragiano 3 3 Barile 4 4 1 Bella 1 8 9 Bernalda 2 8 10 26 Brienza 2 2 8 Brindisi di Montagna 4 4 3 Calciano 1 Calvello 1 1 1 Carbone 3 1 4 Castelluccio Inferiore 1 Castelluccio Superiore 1 1 Castronuovo di S. Andrea 1 1 Chiaromonte 1 1 2 Episcopia 1 1 1 Fardella 1 1 Ferrandina 10 10 6 Filiano 6 6 Forenza 1 1 1 Francavilla in Sinni 8 14 22 9 Gallicchio 1 Genzano di Lucania 2 15 17 4 Ginestra 1 1 3 Grassano 13 13 1 COMUNE Test Molecolari Test rapidi Totali Guariti Grottole 4 4 Grumento Nova 3 3 Irsina 2 7 9 3 Lagonegro 1 4 5 1 Latronico 3 3 16 Laurenzana 2 3 5 Lauria 5 5 10 1 Lavello 7 4 11 Maratea 6 6 13 Marsico Nuovo 1 3 4 Marsicovetere 1 10 11 4 Maschito 3 3 3 Matera 21 110 131 68 Melfi 7 29 36 24 Miglionico 2 6 8 2 Moliterno 4 4 5 Montalbano Jonico 1 7 8 8 Montemilone 1 1 1 Montemurro 5 3 8 Montescaglioso 17 17 2 Muro Lucano 1 11 12 Nemoli 1 1 Nova Siri 1 26 27 11 Oliveto Lucano 1 1 Palazzo San Gervasio 4 12 16 12 Paterno 3 3 1 Pescopagano 1 1 Picerno 15 15 3 Pietragalla 2 2 1 Pietrapertosa 1 1 Pignola 4 12 16 5 Pisticci 3 26 29 5 Policoro 1 26 27 7 Pomarico 10 10 4 Potenza 28 94 122 51 Rapolla 1 1 2 2 Rapone 1 1 Rionero in Vulture 4 27 31 16 Ripacandida 6 Rivello 5 Roccanova 1 1 8 COMUNE Test Molecolari Test rapidi Totali Guariti Rotonda 1 1 3 Rotondella 3 3 4 Ruoti 3 3 2 Ruvo del Monte 1 1 2 Salandra 4 4 1 San Chirico Nuovo 1 1 San Costantino Albanese 1 San Fele 1 1 San Martino d'Agri 3 3 2 San Mauro Forte 1 San Severino Lucano 11 11 3 Sant'Angelo le Fratte 7 7 6 Sant'Arcangelo 3 3 2 Satriano di Lucania 2 2 1 Savoia di Lucania 1 1 2 Scanzano Jonico 7 16 23 14 Senise 1 8 9 6 Spinoso 1 1 1 Stigliano 9 1 10 Tito 3 11 14 7 Tolve 1 Tramutola 2 4 6 Trecchina 2 2 4 Tricarico 7 7 6 Tursi 2 14 16 1 Vaglio di Basilicata 2 2 2 Venosa 8 18 26 15 Vietri di Potenza 1 3 4 Viggianello 2 2 3 Viggiano 7 7 4

RESIDENTI 173 756 929 463

Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 457 vaccinazioni. A ieri sono 467.629 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 440.305 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,6 per cento) e 346.964 (62,7 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.255.005 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).