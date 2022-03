Il fatto di cronaca avvenne ad Accettura nella locale filiale della Banca Apulia

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Tricarico hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Potenza nei confronti di un 58enne di Garaguso.

I militari della Stazione di Garaguso hanno, infatti, rintracciato e tratto in arresto l’uomo destinatario del provvedimento di carcerazione, dovendo scontare la pena di 2 anni di reclusione per il reato di rapina in concorso. La condanna è riferita a una rapina commessa, nel 2013, ad Accettura, quando tre uomini fecero irruzione all’interno della locale filiale della Banca Apulia facendosi consegnare sotto la minaccia di armi la somma di 7 mila euro dai due dipendenti presenti, che vennero poi rinchiusi in un ufficio e legati con nastro da imballo. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Taranto dove sconterà la pena.