La salma del 46enne resta a disposizione dell’autorità giudiziaria

Ieri sera a Francavilla in Sinni un uomo di 46 anni è stato trovato morto nel suo appartamento che si trova al piano terra di una palazzina in pieno centro abitato. A lanciare l'allarme alcuni vicini di casa. All'arrivo dei soccorsi con una squadra dei Vigili del fuoco e i Carabinieri, l’uomo è stato trovato a terra senza vita e con un cuscino completamente bruciato che aveva causato un’intensa fuoriuscita di fumo. Sul posto anche i sanitari del 118.

Sono in corso adesso gli accertamenti per risalire alla causa del decesso e alla reale dinamica dell'accaduto. L’uomo lascia la moglie e due figli. La salma del 46enne resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per decidere se disporre l’autopsia.