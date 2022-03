La donna è stata salvata dall'arrivo dei soccorsi e trasportata in ospedale

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, intorno alle 9 di questa mattina sono intervenuti per incidente stradale sulla S.S. 123 strada tra Genzano di Lucania e Tolve. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato una autovettura uscita fuori strada e finita nella scarpata adiacente alla carreggiata.

La donna alla guida non ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata dal personale 118 intervenuto presso l’ospedale San Carlo di Potenza. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’automezzo per evitare l’insorgere di incendi e successivamente hanno recuperato il veicolo con l’ausilio di una autogrù. Sul posto anche un’autopompa ed un fuoristrada per un totale di sette unità. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, 118 e Anas.