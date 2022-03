Al momento dell'incidente sulla complanare non transitava nessun veicolo

Rocambolesco incidente oggi pomeriggio sulla strada Statale 106 in territorio di Policoro, in direzione Taranto, dove un tir carico di merce, nello specifico profili in alluminio è finito fuoristrada precipitando sulla complanare sottostante. Fortunatamente per il conducente non ci sono state gravi conseguenze. Al momento dell'incidente sulla complanare non transitava nessun veicolo, altrimenti sarebbero state molto più gravi le conseguenze.

Sul posto i Vigili del fuoco di Policoro, la Polizia stradale, i sanitari del 118, che hanno verificato le condizioni dell'autista e i mezzi della ditta Stigliano per la rimozione del mezzo pesante e la messa in sicurezza dell'arteria stradale. Il traffico ha subito dei rallentamenti per consentire le operazioni necessarie.

Claudio Sole