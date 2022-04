Nella giornata di ieri sono state effettuate 287 vaccinazioni e si sono registrate 708 guarigioni

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 15 marzo, sono stati processati 3.874 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 948 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 708 guarigioni. Inoltre è stato segnalato il decesso di 1 persona residente a Ruoti. In totale sono 106 le persone ricoverate: 55 nell'ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 51 nell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Abriola 1 1 Accettura 1 1 Acerenza 5 5 12 Albano di Lucania 2 2 8 Anzi 1 1 1 Armento 1 1 5 Atella 2 2 6 Avigliano 5 29 34 10 Balvano 5 5 Banzi 4 4 Baragiano 3 3 1 Barile 3 3 3 Bella 1 7 8 Bernalda 11 11 4 Brienza 1 19 20 7 Brindisi di Montagna 3 Calciano 1 1 Calvello 6 6 2 Campomaggiore 1 1 Castelgrande 1 1 Castelluccio Inferiore 1 1 2 Castelluccio Superiore 1 1 1 Castronuovo di S. Andrea 2 2 2 Cersosimo 3 3 Chiaromonte 1 1 6 Colobraro 1 1 1 Corleto Perticara 7 4 11 5 Episcopia 1 1 7 Ferrandina 3 3 6 Filiano 2 5 7 3 Forenza 8 Francavilla in Sinni 2 6 8 15 Garaguso 1 Genzano di Lucania 5 11 16 4 Ginestra 4 4 Gorgoglione 1 Grassano 10 10 7 Grottole 8 8 4 Grumento Nova 1 1 3 Guardia Perticara 6 1 7 1 Irsina 5 5 2 Lagonegro 3 6 9 3 Latronico 2 18 20 4 Laurenzana 2 3 5 15 Lauria 1 7 8 4 Lavello 1 5 6 Maratea 5 5 1 Marsico Nuovo 9 8 17 4 Marsicovetere 6 7 13 8 Maschito 2 2 3 Matera 29 74 103 103 Melfi 7 20 27 27 Miglionico 5 5 6 Moliterno 3 1 4 2 Montalbano Jonico 6 6 3 Montemilone 4 4 Montemurro 1 0 1 1 Montescaglioso 13 13 15 Muro Lucano 2 5 7 6 Nemoli 1 1 2 Noepoli 5 1 6 Nova Siri 4 4 15 Oppido Lucano 4 4 1 Palazzo San Gervasio 4 4 1 Paterno 3 6 9 7 Pescopagano 1 1 3 Picerno 1 10 11 10 Pietragalla 6 6 Pietrapertosa 1 1 Pignola 3 11 14 6 Pisticci 2 14 16 3 Policoro 4 13 17 21 Pomarico 13 13 11 Potenza 53 129 182 102 Rapolla 1 12 13 7 Rapone 1 Rionero in Vulture 2 9 11 29 Ripacandida 2 1 3 2 Rivello 1 3 4 Roccanova 2 2 2 Rotonda 1 Rotondella 2 2 1 Ruoti 15 15 13 Ruvo del Monte 0 1 Salandra 3 3 1 San Chirico Raparo 1 1 3 San Fele 2 1 3 San Martino d’Agri 3 1 4 6 San Severino Lucano 2 2 Sant’Angelo le Fratte 1 1 2 Sant’Arcangelo 1 1 3 Sarconi 2 2 2 Sasso di Castalda 1 1 Satriano di Lucania 3 3 7 Savoia di Lucania 8 8 Scanzano Jonico 4 4 15 Senise 6 5 11 9 Spinoso 1 1 2 4 Stigliano 2 1 3 2 Terranova del Pollino 1 1 1 Tito 5 20 25 12 Tolve 1 1 1 Tramutola 3 2 5 5 Trecchina 3 1 4 1 Tricarico 3 3 3 Tursi 2 5 7 2 Vaglio di Basilicata 1 2 3 Valsinni 1 1 Venosa 3 15 18 30 Vietri di Potenza 3 3 Viggianello 3 3 1 Viggiano 3 5 8 5

Totali 221 705 926 698

RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 106

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 15

Pneumologia n. 17

Medicina d’Urgenza n. 4

Medicina Interna COVID n. 18

Terapia Intensiva n. 1

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 32

Pneumologia n. 7

Medicina Interna COVID n. 10

Terapia Intensiva n. 2

Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 287 vaccinazioni. A ieri sono 467.917 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 441.137 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 352.109 (63,6 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.261.438 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).