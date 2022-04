L'incidente è avvenuto questa mattina nei pressi della struttura ricettiva Apogeo al km 71

Spaventoso incidente stradale sulla strada Statale 598 dove i Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso le sedi distaccate di Villa D’Agri e San Chirico Raparo, intorno alle 10.40 di questa mattina sono intervenuti al Km 71 nel comune di Missanello in provincia di Potenza. All’arrivo sul posto hanno trovato due furgoni coinvolti in uno scontro frontale, uno dei due trasportava delle bombole di GPL vuote.

Tre persone coinvolte di cui una incastrata ed è stato necessario l’utilizzo di attrezzature tecniche per poterla estrarre dall’abitacolo. Il personale del 118 intervenuto con due autoambulanze ed elisoccorso, ha preso in carico i feriti e li trasportati in ospedale. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli per evitare l’insorgere di incendi. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe, due fuoristrada e dieci unità. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale dell'Anas.