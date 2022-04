Send by email

L’Azienda Sanitaria ha avviato un’indagine conoscitiva per appurare eventuali responsabilità

Morte sospetta all’ospedale di Chiaromonte dove un uomo di 65 anni è precipitato da una finestra del terzo piano. L’uomo era un paziente psichiatrico proveniente dall’ospedale di Villa d’Agri dove era giunto in seguito al trasferimento dal San Carlo di Potenza. Entrambi i trasferimenti erano dovuti a casi di positività. In merito il comunicato dell’Asp è alquanto scarno.

“L’Asp di Potenza -si legge nella nota- comunica che in riferimento a quanto appreso in data odierna, alle ore 13.30 relativamente all’evento autolesivo occorso presso il Pod di Chiaromonte conclusosi con il decesso del paziente, è stata con immediatezza avviata indagine conoscitiva finalizzata ad acquisire ogni aspetto non esclusi quelli inerenti la vigilanza e le misure di sicurezza utile a fornire un quadro compiuto dell’accaduto e ad individuare eventualmente ambiti di responsabilità.”L’indagine è naturalmente dovuta al sospetto che l’uomo si sia reso protagonista di un atto estremo.