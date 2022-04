I gravi elementi probatori raccolti hanno determinato l’arresto dell’individuo

Aveva da poco picchiato la compagna per strada: a Barile (Potenza), con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della donna, un uomo di 31 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri. I militari dell'Arma sono intervenuti nella zona commerciale del piccolo paese lucano dopo aver visto la donna chiedere aiuto. I gravi elementi probatori raccolti hanno determinato l’arresto dell’individuo – nei cui confronti vale naturalmente la presunzione d’innocenza – proprio per le descritte condotte, penalmente rilevanti, oramai classificate come ascrivibili alle cosiddette ipotesi di “Codice Rosso”,.

In ordine ad eventi del genere, si ricorda, ancora una volta, quanto suggerito nel tempo, vale a dire informare celermente i Carabinieri, attraverso il NUE 112 di pronto intervento, od anche rivolgendosi direttamente ai numerosi presidi del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, distribuiti capillarmente nei numerosi comuni del potentino, così da consentire di predisporre rapide risposte. Sottolineando pure che, in siffatte occasioni, come stabilito dalle modifiche normative che hanno interessato lo specifico settore, generalmente racchiuse, come anzidetto, nel termine “Codice Rosso”, i Carabinieri, in accordo con l’Autorità Giudiziaria, potrebbero adottare specifiche ulteriori misure a protezione e sostegno delle vittime di tali comportamenti delittuosi.