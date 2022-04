Sul posto intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto la donna dall'abitacolo

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, nella giornata di ieri alle ore 17.05 circa, sono intervenuti per un incidente stradale sulla SP 10, strada che collega Venosa a Ginestra.

Allertato dalla Centrale Operativa del 118, il personale in servizio presso le sedi distaccate di Melfi e di Palazzo San Gervasio, all’arrivo sul posto, ha trovato una Seat Leon ribaltata su un fianco.

La conducente, una donna di 36 anni, bloccata all’interno dell’abitacolo è stata estratta con l’ausilio di attrezzature in dotazione al personale, contemporaneamente si è provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l'insorgere di incendi. La viabilità è stata garantita dai Carabinieri a senso unico alternato.Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due autopompe e due fuoristrada per un totale di dieci unità. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i carabinieri.