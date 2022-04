I nuovi positivi in Basilicata sono emersi sulla base dei 3.227 tamponi esaminati

Sono 658 i nuovi positivi in Basilicata, sulla base dei 3.227 tamponi esaminati: lo ha reso noto il bollettino della task force regionale, che riporta anche altre tre vittime del Covid.

Negli ospedali sono ricoverate 93 persone, due delle quali sono curate in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 26.362 persone, mentre altre 636 sono guarite. Ieri sono state effettuate 260 vaccinazioni: sono 468.012 (84,6 per cento) coloro che hanno ricevuto la prima dose di vaccino e 441.454 quelli che hanno ricevuto anche la seconda. La terza dose è già andata a 353.924 persone (64 per cento).