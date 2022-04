Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Tempestivo è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco accorsi subito sul posto

Attimi di paura ieri poco dopo le ore 12.00 sulla strada Statale Basentana al km35 nei pressi del bivio per Tricarico, dove un autocarro che trasportava carbonato di calcio ha improvvisamente preso fuoco dal vano motore. L'autista, che fortunatamente è rimasto illeso, vedendo del fumo fuoriuscire dal cofano ha subito arrestato la marcia del mezzo accostandosi a lato della corsia di marcia.

L’incendio ha interessato la cabina e grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco accorsi subito sul posto è stato scongiurato il rischio di un incendio del carico. Il personale dell'Anas insieme alla Polizia stradale hanno veicolato il traffico su una strada alternativa con la chiusura della corsia direzione Potenza per diverse ore, in attesa del ripristino in sicurezza della strada.