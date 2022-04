Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Il 118 intervenuto ha trasportato i due ragazzi in ospedale a Lagonegro

Intorno alle 3,20 della notte scorsa i Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Lauria sono intervenuti per incidente stradale sulla S.P. 4 poco prima del centro abitato di Rotonda. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato una autovettura Tipo Audi A1 fuori strada: i due occupanti, un ragazzo ed una ragazza, erano già fuori dell’autovettura e sottoposti ad un primo controllo sanitario da parte del personale 118 intervenuto e successivamente trasportati in ospedale a Lagonegro.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l’insorgere di incendi. La strada è stata chiusa per consentire il recupero del veicolo con una autogrù privata. Le operazioni si sono concluse alcuni minuti fa. I Vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, un fuoristrada e cinque unità. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, 118 e soccorso stradale.