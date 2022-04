In calo i pazienti ricoverati -21,7% nuovi casi rispetto a 7 giorni fa

Sono 964 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 3.384 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono stati registrati anche altri due decessi e 539 guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverate 96 persone (sei in meno di ieri), delle quali tre (come ieri) in terapia intensiva, al San Carlo di Potenza.

Dal 13 al 19 aprile scorso, in Basilicata "si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per centomila abitanti (4.912 rispetto ai 4.802 della settimana precedente)" ma "si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-21,7%)" sempre rispetto al periodo 6-12 aprile scorso. Sono questi alcuni dei dati più significativi diffusi dalla Fondazione Gimbe, dopo l'elaborazione dei dati raccolti durante il monitoraggio sull'andamento della pandemia. "Sopra media nazionale - è scritto in una nota - i posti letto in area medica (25,6%) e quelli in terapia intensiva (5,1%) occupati da pazienti covid-19".

