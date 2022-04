Nella giornata di ieri sono stati registrate altre 632 guarigioni

Sono 867 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 3.013 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono stati registrati anche un decesso e altre 632 guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverate 92 persone (quattro in meno di ieri), delle quali tre (come ieri) in terapia intensiva, al San Carlo di Potenza.

I lucani attualmente positivi sono 27.958 (ieri erano 27.743) dei quali 27.866 in isolamento domiciliare. Il bilancio delle vittime lucane della pandemia è salito a 834, mentre finora sono state registrate 91.036 guarigioni.

RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 92

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 25

Pneumologia n. 14

Medicina d’Urgenza n. 3

Medicina Interna COVID n. 18

Terapia Intensiva n. 3

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 26

Pneumologia n. 3

Medicina Interna COVID n. 0

Terapia Intensiva n. 0

