La scossa sia stata avvertita lungo tutta la dorsale adriatica

Una scossa di terremoto in Italia avvertita anche in Puglia e Basilicata. Non si conosce ancora l'epicentro ma le vibrazioni si sono sentite distintamente in tutto il Paese, specialmentenei piani alti delle abitazioni.

Pare che l'origine sia in Bosnia e che la scossa sia stata avvertita lungo tutta la dorsale adriatica. Al momento sul territorio italiano non si segnalano danni a cose e persone.