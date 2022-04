La strada è stata chiusa al traffico per permettere ai soccorritori tutte le operazioni necessarie

Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste ferite in seguito ad un incidente verificatosi nella serata di ieri sulla provinciale 276 nel comune di Viggiano. Erano a bordo di un’auto che, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada. Soccorse dal personale del 118, dopo i primi accertamenti sul posto, sono state trasferite presso l'ospedale di Villa d'Agri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Villa d’Agri che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l’insorgere di incendi. La strada è stata chiusa al traffico per il tempo necessario per soccorrere i feriti e fare i rilievi da parte dei Carabinieri.