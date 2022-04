L'auto si è schiantata contro un guardrail. Un uomo è rimasto ferito e soccorso dal 118

Una donna di 24 anni ha perso la vita in un tremendo incidente verificatosi stamattina all’alba sulla tristemente famosa SS 658 Potenza-Melfi. Alle 5.30 di stamattina i Vigili del Fuoco del comando di Potenza sono intervenuti al Km 8 della statale in un tratto del comune di Potenza per soccorrere un veicolo che era andato a schiantarsi su un guardrail. Gli agenti hanno provveduto ad estrarre i due occupanti dall’abitacolo. La donna era purtroppo senza vita mentre l’uomo è stato soccorso e affidato alle cure del 118.

I Vigili del Fuoco, intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada ed un'autogrù per un totale di sette unità, stanno provvedendo al recupero del veicolo e alla messa in sicurezza per evitare l'insorgere di incendi. La strada statale è chiusa per le operazioni in corso. Sul posto Carabinieri, Polizia Stradale, 118 e Anas.