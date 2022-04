Dopo alcune ore di lavoro i Vigili del fuoco hanno domato l’incendio a pochi metri dalla Statale

Incendio questa mattina poco dopo mezzogiorno a ridosso della strada Statale Sinnica nei pressi del chilometro 54.00 in territorio di San Giorgio Lucano. Le fiamme hanno interessato una vasta area con i Vigili del fuoco che tempestivamente intervenuti, hanno evitato il peggio, controllando il fronte del fuoco affinchè non salisse a pochi metri dalla Statale.

L’intervento si è concluso in un paio di ore e non si sono registrati danni a cose e a persone. L’incendio potrebbe essere di natura dolosa ma sono in corso gli accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito e regolarizzare il traffico.