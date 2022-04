La droga è stata sequestrata insieme alla somma di 700 euro in contante

Nel pomeriggio di domenica scorsa, a Montescaglioso, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Matera e della Stazione di Montescaglioso hanno tratto in arresto un 55enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, e la convivente 39enne nella flagranza del reato di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma hanno sorpreso l’uomo in località Pianelle di Montescaglioso subito dopo aver prelevato, da un piazzale situato lungo la provinciale Matera – Montescaglioso, un involucro contenente sostanza risultata poi essere cocaina, quantificata in 101 grammi. Lo stupefacente, chiuso in una busta trasparente nascosta dietro un muretto di contenimento in cemento, era stato notato in mattinata, durante un servizio perlustrativo, dai Carabinieri della locale Stazione che hanno subito informato i militari del Nucleo Investigativo di Matera.

Nel corso del successivo servizio di osservazione, predisposto per l’occasione, il 55enne è stato notato arrivare sul posto a bordo di un’autovettura condotta dalla donna, sua convivente, ed entrambi poi bloccati dai Carabinieri mentre si accingevano a ripartire dopo aver prelevato la busta. Al termine delle formalità di rito, i due montesi sono stati dichiarati in stato di arresto e ristretti al carcere di Taranto come disposto dall’Autorità Giudiziaria materana. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro unitamente alla somma contante di 700 €uro rinvenuta nella disponibilità della coppia.