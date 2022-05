Sono in aumento il numero dei ricoverati. Ieri sono state effettuate 189 vaccinazioni

Sono 545 i nuovi positivi individuati in Basilicata dall'esame di 2.299 tamponi. Lo ha reso noto la task force regionale, nel bollettino quotidiano, che registra anche un'altra vittima del covid-19, si tratta di una donna di 88 anni di Lavello. Il numero dei ricoverati negli ospedali è arrivato a 112, nella giornata di ieri erano 109, ed è cresciuto di una unità - da tre a quattro - quello dei pazienti curati in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 29.756 persone, mentre altre 469 sono guarite.

Ieri sono state effettuate 189 vaccinazioni. Sono 468.131 (84,6 per cento, uno in più rispetto a ieri) coloro che hanno ricevuto la prima dose, 441.800 (79,9 per cento, cinque in più rispetto a ieri) quelli che hanno avuto anche la seconda. La terza dose è andata già a 355.705 persone (64,3 per cento) mentre la quarta è stata somministrata a 2.166 persone (0,4 per cento).

RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 112

A.O.R. San Carlo Potenza:

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 20

Medicina d’Urgenza n. 7

Medicina Interna COVID n. 19

Terapia Intensiva n. 4

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera:

Malattie Infettive n. 24

Pneumologia n. 5

Medicina Interna COVID n. 0

Terapia Intensiva n. 0

