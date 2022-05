Send by email

I lucani attualmente positivi al Covid-19 sono 29.791

Sono 504 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 2.052 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono stati registrati anche altri cinque decessi: Si tratta di una donna di Avigliano di 87 anni, un uomo di Chiaromonte di 73 anni, due donne di Melfi di 92 anni e 89 anni ed infine di un uomo di Tricarico di 99 anni. Nella stessa giornata sono state registrate 593 guarigioni.

Negli ospedali lucani sono ricoverate 109 persone (quattro meno di ieri), delle quali tre (come ieri) in terapia intensiva, al San Carlo di Potenza. I lucani attualmente positivi sono 29.791 (ieri erano 29.899), dei quali 29.682 in isolamento domiciliare. Il bilancio delle vittime lucane della pandemia è salito a 862, mentre finora sono state registrate 97.603 guarigioni.

