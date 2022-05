E' deceduto dopo alcune ore all'ospedale San Carlo di Potenza

Uno scontro tra due auto questa mattina sulla fondovalle dell'Agri nei pressi di Sant'Arcangelo ha causato la morte di un uomo classe '62 che si stava recando a lavoro al Centro Oli di Viggiano. Ferita un'altra persona trasportata in ospedale, ma non sembra in pericolo di vita. Per il malcapitato si è reso necessario il trasporto al San Carlo di Potenza dove è deceduto dopo alcune ore nel tentativo disperato di tenerlo in vita.

L’uomo lavorava per un istituto di vigilanza della città di Potenza. Sul posto Carabinieri, personale Anas e i sanitari del 118. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.