Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Ieri sono stati esaminati 1.162 tamponi. I lucani attualmente positivi sono 29.615

Sono 274 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 1.162 tamponi, molecolari e antigenici. Lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono stati registrati anche altri due decessi: si tratta di una donna 84enne di Venosa e di uomo 86enne di Matera. Nella stessa giornata si sono avute anche 220 guarigioni. Negli ospedali lucani al momento sono ricoverate 105 persone, delle quali due in terapia intensiva, al San Carlo di Potenza.

I lucani attualmente positivi sono 29.615, dei quali 29.510 in isolamento domiciliare. Il bilancio delle vittime lucane della pandemia è salito a 869, mentre finora sono state registrate 98.877 guarigioni. Per quanto riguarda le vaccinazioni (ieri, giorno festivo, non ne sono state effettuate): sono 468.149 i lucani che hanno ricevuto la prima dose (84,6%), 441.847 quelli che hanno ricevuto anche la seconda (79,9%) e 355.992 (64,3%) quelli che hanno ricevuto la terza. Sono invece 2.730 (0,5%) i lucani che hanno ricevuto la quarta dose.

RICOVERATI REPARTI COVID-19 N. 105

A.O.R. San Carlo Potenza:

Malattie Infettive n. 28

Pneumologia n. 19

Medicina Interna COVID n. 21

Medicina d’Urgenza n. 5

Terapia Intensiva n. 2



A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera:

Malattie Infettive n. 26

Pneumologia n. 2

Medicina Interna COVID n. 2

Terapia Intensiva n. 0

CLICCA QUI PER IL REPORT COMPLETO