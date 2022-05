Send by email

Sono state registrate anche 910 guarigioni, un numero elevato

Sono 605 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 2.256 tamponi, molecolari e antigenici. Lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono stati registrati anche un altro decesso e 910 guarigioni.

In totale sono 97 le persone ricoverate, di cui due nella terapia intensiva del San Carlo di Potenza. Come detto, si registra purtroppo anche un decesso: si tratta di un uomo di 92 anni di Castronuovo di Sant'Andrea, era ricoverato in ospedale a Potenza.

RICOVERATI REPARTI COVID-19 N. 97

A.O.R. San Carlo Potenza:

Malattie Infettive n. 28

Pneumologia n. 17

Medicina Interna COVID n. 18

Medicina d’Urgenza n. 5

Terapia Intensiva n. 2

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera:

Malattie Infettive n. 24

Pneumologia n. 0

Medicina Interna COVID n. 3

Terapia Intensiva n. 0

