I feriti sono stati trasportati presso l'ospedale di Policoro

Grave incidente stradale questa notte alle 3.00 circa, all'interno del territorio di Scanzano Jonico, precisamente nel sottopassaggio ferroviario di via del Lido. Una Bmw, con a bordo tre persone è andata a sbattere contro il muro del sottopassaggio carambolando e finendo a poche decine di metri nel ben mezzo della strada.

L'auto, completamente distrutta, è stata ritrovata dai soccorritori con all'interno ancora i tre occupanti, un uomo e una donna con un ragazzino di 15 anni, di nazionalità straniera. Sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Policoro, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118 che dopo le prime cure hanno trasportato i feriti presso l'ospedale di Policoro, dove, da quanto appreso non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto anche il soccorso stradale Lascaro per il recupero del mezzo incidentato.

Claudio Sole