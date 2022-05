Un ragazzo di 25 anni è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Carlo di Potenza

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle ore 19.00 sulla Fondovalle dell'Agri in territorio di Aliano al km 89 in direzione nord, con il coinvolgimento di tre veicoli che per cause in fase di accertamento si sono scontrati tra loro. Quattro le persone coinvolte, tra cui un ragazzo di 25 anni che viste le gravi condizioni è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Carlo di Potenza.

Gli altri feriti coinvolti nell'incidente invece sono stati trasportati all'ospedale di Villa d'Agri e Policoro per accertamenti. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri, personale Anas e i sanitari del 118 con due ambulanze. Sul posto anche i mezzi della ditta Stigliano per il recupero dei mezzi incidentati. Il traffico ha subito dei rallentamenti per consentire tutte le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Claudio Sole