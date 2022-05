Send by email

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 17.00, sull’Oraziana, nei pressi di Venosa. Una Fiat Punto e un pullman di linea si sono scontrati tra di loro. Ad avere la peggio la conducente dell'auto, una donna, che in seguito al violento urto ha riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo i primi soccorsi hanno chiesto l'intervento dell’eliambulanza del 118 per il trasporto all’ospedale “San Carlo” di Potenza della donna, che è stata ricoverata in codice rosso. Sul posto anche i Carabinieri per tutti i rilievi del caso, ed il personale dell'Anas. La causa dell’incidente potrebbe essere attribuibile all’asfalto reso viscido dalla pioggia.