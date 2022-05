Nell'operazione sono state arrestate 17 persone, dieci in carcere e sette ai domiciliari

Dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Pisticci e Matera, su delega della DDA di Potenza, hanno eseguito una Ordinanza di Custodia Cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Potenza su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia che ha coordinato le indagini, nei confronti di 19 persone ritenute, a vario titolo, gravemente indiziate di aver fatto parte di un’associazione dedita al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, hashish e marijuana, pluriaggravata per il numero dei partecipi superiore a 10, dall’essere armata e dall’utilizzo del metodo mafioso. Il sodalizio criminale individuato è operante nella zona del metapontino, principalmente nei comuni di Scanzano Jonico (Matera), Bernalda (Matera) e Marconia di Pisticci (Matera). L’operazione “Circe”, nella quale sono impegnati circa cento carabinieri, con unità cinofile dei Nuclei di Tito Scalo (Potenza) e Modugno (Bari), ha interessato le province di Matera, Bari, Taranto e Roma. Di seguito i particolari dell’operazione illustrati nella conferenza stampa a Potenza.

Emergevano, a livello indiziario, dalle dati significativi che caratterizzavano l’attività criminale investigata che si imponeva nel locale mercato degli stupefacenti attraverso strategie diversificate, in particolare sia coinvolgendo nelle attività illecite, all’evidente scopo di un minorenne (di anni 11), si con l’intimidazione, vale a dire mediante pestaggi, minacce, violenze ed attività di ritorsione contro i soggetti che ostacolavano le attività illegali dell’organizzazione, come dimostra la preparazione di un attentato mediante ordigno esplosivo verso ritenuti dall’organizzazione informatori dei Carabinieri e che gli investigatori hanno precluso grazie al sequestro dell’esplosivo ed all’arresto del soggetto incaricato di prepararlo. Nel corso delle indagini sono stati diversi sequestri di cocaina, hashish e marijuana, oltre a 3550 € in contanti, 20 candelotti esplosivi artigianali di varie dimensioni (due dei quali già riempiti di polvere pirica), 2 tubi cilindrici unitamente a numerosi chiodi e biglie in ferro utili alla fabbricazione dei micidiali ordigni C.d. “tubi bomba” e “bombe carta”, nonché l’arresto in flagranza di reato di altri 4 soggetti. Le misure sono state eseguite nei comuni di Pisticci (MI), Bernalda (MT), Taranto, Ginosa (TA), Laterza (TA), Altamura (BA), Santeramo in Colle (BA) e Cerveteri (RM), nei confronti di:

misura cautelare della custodia in carcere:

T. S. nato in Germania, classe ’80 (ORGANIZZATORE);

L. G. nato a Bari, classe ’89 (ORGANIZZATORE);

D. G. nata a (MT), classe ’89 (ORGANIZZATORE);

L. G. nato a Matera, classe ’74 (PARTECIPE);

S. G. nato a (MT), classe ’88 (PARTECIPE);

G. V. nato a Policoro (MT), classe ’80 (PARTECIPE);

P. G. nato a Policoro (MT), classe ’78 (PARTECIPE);

C. F. P., nato a Santeramo in Colle (BA), classe ’75 (FORNITORE);

G. P., nato a Novi Ligure (AL), classe ’69 (FORNITORE); 10. P. A. nato a Roma, classe 2001 (PARTECIPE);

misura cautelare degli arresti domiciliari:

C. I. nata a Montalbano Jonico (MT), classe ’55 (PARTECIPE);

C. G., nato a Taranto, classe ’81 (FORNITORE);

C. B., nato a Taranto, classe ’82 (FORNITORE);

F. S., nato a Santeramo in Colle (BA), classe ’97;

P. M., nato a Cirigliano (MT), classe ’58;

B. F., nato a Santeramo in Colle (BA), classe ’81;

S. N. nato ad Altamura (BA), classe ’85;

misura cautelare dell’obbligo di dimora:

F. V. nato a Cisternino (BR), classe 87;

DE P. B. nato a (MT), classe 98.

I principali reati contestati sono:

associazione finalizzata al narcotraffico, aggravata dall’essere costituita da più di 10 dall’essere armata e dall’J1tilizzo del metodo mafioso (artt. 74, 80 D.P.R. 309/90, 416 bis 1 c.p.); detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti aggravato dall’impiego nell’attività di spaccio di minori degli anni 18 (art. 73, 80 del D.P.R. 309/1990);

concorso in detenzione e porto illegale di esplosivi, tentata fabbricazione di ordigni micidiali aggravati dal metodo mafioso (artt. 2 e 4 L. 895/67, artt. 1 L. 895/67, 110, 56 c.p.).