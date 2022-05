Send by email

Tre giorni fa in un altro incendio completamente distrutto uno stabilimento balneare

Un incendio, quasi sicuramente di origini dolosa, ha distrutto la notte scorsa alcune pedane in legno delle passerelle del lido "La Kikka" di Scanzano Jonico (Matera), in località Terzo Cavone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia che ha avviato le indagini, ascoltando il proprietario che ha detto di non aver ricevuto minacce o richieste estorsive.

Tre giorni fa, un altro incendio di natura dolosa, sempre a Scanzano Jonico (Matera) ha distrutto completamente lo stabilimento balneare "La baia delle scimmie", con alcuni pescatori del posto che hanno lanciato l'allarme.