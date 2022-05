L'autocarro coinvolto nell'incidente trasportava generi alimentari

Rocambolesco incidente stradale la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, sulla strada Statale 407 Basentana al Km 62 in territorio di Ferrandina, che ha visto coinvolto un autocarro che trasportava generi alimentari e che per cause in fase di accertamento è andato a sbattere contro le barriere di protezione ed ha terminato la sua marcia su un cantiere dei lavori di ammodernamento dell'arteria stradale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Pisticci, i sanitari del 118, che hanno medicato sul posto il conducente del mezzo, che fortunatamente non ha riportato gravi ferite, personale dell'Anas e i mezzi della ditta Stigliano di Nova Siri e Miglionico di Potenza, per il recupero del mezzo che si era ribaltato perdendo gran parte del carico a bordo.

Claudio Sole