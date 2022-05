Per anni è stato presidente della Proloco del Pollino, ha contribuito alla crescita della squadra di calcio del paese

Lutto cittadino domani 21 maggio a San Severino Lucano, la cittadina si ferma per dare l’ultimo saluto a Rosario La Sala, il vicesindaco del comune che lascia questa terra dopo una lunga malattia. I sanseverinesi sono in lutto, affranti, piangono Rosario, l’amico di tutti, persona disponibile e attenta a tutti nel cui vocabolario personale non compariva la parola “no” o “non è possibile” ragion per cui chiunque lo chiamava.

Per anni è stato presidente della Proloco del Pollino, ha contribuito alla crescita della squadra di calcio del paese, e dal 2019 ha affiancato il sindaco Fiore con delega da vicesindaco. Il sindaco Franco Fiore, ha proclamato per domani lutto cittadino, e insieme alla Giunta, il Consiglio comunale e a nome dell’intera cittadina che rappresenta esprime profondo cordoglio e le proprie condoglianze alla famiglia per la perdita del caro Rosario. Rimane di lui un ricordo affettuoso e carico di gratitudine per l’impegno, la generosità, la disponibilità e l’attenzione sempre dimostrata. Anche la La Protezione Civile di San Severino Lucano si unisce al dolore della famiglia La Sala, per la prematura scomparsa del vicesindaco Rosario. Oggi la nostra comunità piange un caro amico, vicino ai giovani, alle associazioni di volontariato ed al bene del suo amato paese.