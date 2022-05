Rigettate integralmente le richieste presentate da Mario Altieri

Sulla questione Scanzano Jonico, comune sciolto nel dicembre 2019 per infiltrazioni mafiose e la successiva elezione del 2021 invalidata in quanto il sindaco eletto Mario Altieri, fu dichiarato in candidabile per una condanna diventata irrevocabile il 17 gennaio 2014, il Consiglio di Stato, lo scorso 20 maggio ha messo la parola fine a una situazione amministrativa che ha creato molte contestazioni e forti perplessità. Il Consiglio di Stato con sentenza numero 01541/2022 ha rigettato integralmente le richieste presentate da Mario Altieri con un PQM (per questi motivi) chiaro e netto: Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge”.

Una motivazione formulata da una chiara indicazione che si può leggere a pagine 6 delle dieci del provvedimento: la mancata proclamazione dell’appellato a Sindaco si fonda su una causa di incandidabilità emergente sia dal certificato del casellario giudiziale che dall’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza acquisita il 5 novembre 2021. Quest’ultimo provvedimento che ha consentito di dissolvere in via definitiva ogni dubbio in merito alla mancata riabilitazione dell’appellante in relazione alla condanna per abuso d’ufficio della Corte d’Appello del 11 novembre 2012”.

Come ben si sa lo scorso 27 gennaio il Tribunale amministrativo regionale di Basilicata nelle sue otto pagine aveva (la numero 00065/2022 REG.PROV) aveva respinto il ricorso di Mario Altieri perché incandidabile per le elezioni del 7 novembre 2021 in base alla legge Severino, per via di una condanna per abuso d'ufficio diventata poi irrevocabile il 17 gennaio 2014. Le prime riflessioni su questa brutta pagina politica e amministrativa sono proprio dell’ex Sindaco Raffaello Ripoli e non eletto a novembre 2021 rivolgendosi ai suoi concittadini: “Non mi candiderò, ma la prossima volta, vi prego, scegliete bene e con attenzione chi dovrà rappresentarvi, anzi rappresentarci! Altrimenti le cose non cambieranno mai”.

Oreste Roberto Lanza