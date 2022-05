Send by email

Era a bordo del mezzo con la moglie che è in gravi condizioni in ospedale a Potenza

Nella tarda serata di ieri è avvenuto un incidente mortale in seguito allo scontro tra uno scooter, sul quale viaggiava una coppia, e un’automobile ferma a bordo strada. Lo schianto è avvenuto alle porte del paese di Ruoti, nel potentino. L’uomo, un 37enne del posto è deceduto sul colpo.

La moglie si trova invece ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale “San Carlo” di Potenza. Sul posto i sanitari del 118, Vigili del fuoco e i Carabinieri della stazione di Potenza e quelli di Ruoti. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, sono in corso i rilievi per ricostruire l'accaduto.