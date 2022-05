Send by email

Illeso il conducete del furgone che ha urtato il guardrail. I 3 giovani ricoverati all’ospedale di Matera

Tre persone, di cui due donne e un uomo, sono rimasti feriti a seguito di un incidente tra auto e furgone avvenuto nel pomeriggio intorno alle ore 16.45 sulla strada statale 7 all’altezza di Aia del Cavallo nei pressi dello svincolo di Matera Centro.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo di 60 anni alla guida di un autocarro Fiat Ducato in viaggio in direzione Bari avrebbe perso il controllo del mezzo urtando il guardrail dell’opposta corsia di marcia e urtando una Fiat Punto che viaggiava in direzione Potenza.Il conducente dell’autocarro è rimasto illeso mentre i tre giovani occupanti della Fiat Punto sono rimasti feriti.I giovani sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti all’ospedale di Matera. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri e due ambulanze del 118.

Redazione