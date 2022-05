A bordo della moto anche una donna che è stata trasportata all'ospedale San Carlo di Potenza

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Melfi, nella serata di ieri, alle ore 21.10 circa, sono intervenuti sulla strada Ofantina al km 39+600 nel comune di Melfi per incidente stradale. Giunti sul posto hanno trovato un'autovettura Alfa Romeo Giulietta ed una moto Suzuki 650 coinvolti in uno scontro frontale. Subito a lavoro per l'immediato pronto intervento.

I cinque occupanti della Giulietta tutti illesi, l'uomo alla guida della moto dopo il tentativo di rianimazione da parte del 118 è deceduto a causa delle numerose ferite, mentre la moglie, anche lei sulla moto, è stata trasportata d'urgenza in eliambulanza in codice rosso. I VV.F. hanno provveduto alla messa in sicurezza i veicoli coinvolti nell'incidente per evitare l'insorgere di incendi. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità. Sul posto Carabinieri e 118.