L'uomo è deceduto sul colpo rimendo incastrato nelle lamiere della propria autovettura

Un uomo di 79 anni è morto e un'altra persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Matera nel pomeriggio di oggi, sulla strada statale 7 Appia. Secondo quanto si è appreso, l'uomo era alla guida di una Fiat 500 L, che si è scontrata con un autocarro, il cui conducente è rimasto ferito in maniera lieve.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, Vigili del Fuoco, Polizia stradale e Anas che hanno operato per deviare il traffico su strade secondarie, formando lunghe code e rallentamenti.

Il sindaco di Pomarico Mancini interviene sulla questione sicurezza stradale. "La Ss7 non è più una strada sicura. Oramai è un bollettino di guerra quotidiano. L'ennesimo incidente mortale registrato nella giornata di oggi dimostra perché bisogna intervenire il prima possibile con i lavori del raddoppio a corsie sulla Matera-Ferrandina. È dal lontano 2015 che personalmente imploro 14 miseri chilometri di 4 corsie su quella maledetta strada, oramai il traffico sulla Ss7 è diventato insostenibile, con più 13 mila passaggi giornalieri il livello di sicurezza è sceso drasticamente. La Regione Basilicata ha il dovere morale di dare la massima priorità alla Ss7, occorre velocizzare il più possibile le procedure per quanto riguarda la fase di progettazione in modo che questa strada diventi quanto prima percorribile in maggiore sicurezza".