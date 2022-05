Send by email

La droga è stata trovata nel bagno di servizio del bar e nell'abitazione dell'uomo

Aveva nascosto quasi 200 grammi di hascisc nel bar di sua proprietà e in casa. E' accaduto a Venosa, in provincia di Potenza un commerciante di 41 anni, che è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della locale Compagnia nel corso di una perquisizione all'interno del suo esercizio pubblico.

Una parte della droga è stata trovata nel bagno di servizio del bar, il resto nella casa dell'uomo, che è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma hanno anche scoperto e sequestrato del denaro - provento secondo gli investigatori dell'attività di spaccio - e materiale per il taglio e il confezionamento della droga.