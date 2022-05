Circa 500 sono state soltanto per il rispetto della normativa anticovid

Nei primi quattro mesi del 2022, il Nas dei Carabinieri di Potenza ha effettuato in totale 617 ispezioni, contestando 18 sanzioni amministrative e 26 violazioni di natura penale, con la denuncia di 24 persone e "il sequestro-chiusura di strutture-alimenti per un valore complessivo di 1,8 milioni di euro". Per quanto riguarda il contrasto all'esercizio abusivo delle professioni mediche, i Carabinieri hanno individuato e denunciato "un considerevole numero di operatori sanitari che svolgeva la propria opera, sia nell'impiego pubblico che privato, nel sommerso e senza aver richiesto ed ottenuto la prescritta iscrizioni ai relativi albi professionali, in taluni casi senza nemmeno essere in possesso del prescritto titolo di studio".

Nell'azione per il rispetto delle norme anticovid, le ispezioni sono state circa 500: i controlli si sono concentrati anche sulle strutture autorizzate al prelievo di tamponi ed è stata individuata una parafarmacia che svolgeva tale attività "abusivamente" (il proprietario è stato denunciato). Infine, nel comparto alimentare, il Nas dei Carabinieri di Potenza ha eseguito 46 ispezioni, "riscontrando 12 non conformità": violazioni penali sono state scoperte in una mensa scolastica, in riferimento al "cattivo stato di conservazione degli alimenti" e alla "frode nelle pubbliche forniture". I titolari dell'azienda che gestiva il servizio sono stati denunciati mentre sono stati sequestrati 255 chilogrammi di alimenti per un valore di circa 170 mila euro.