Il bus era senza passeggeri, l’autista ha notato del fumo fuoriuscire dal vano motore

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Melfi, in data odierna alle ore 08.25 circa, sono intervenuti sulla SS.93 al km 76 circa nel comune di Barile. Il bus senza passeggeri, durante la marcia l’autista ha notato del fumo fuoriuscire dal vano motore, il tempo di arrestare il veicolo e subito le fiamme si sono propagate coinvolgendolo del tutto.

In attesa dell’arrivo dei VV.F. due pattuglie dei Carabinieri hanno chiuso il traffico stradale perché le fiamme invadevano l’intera carreggiata. I VV.F. arrivati sul posto, hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio mettendo in sicurezza l’area. Nessun ferito e nessun intossicato. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità. Sul posto Carabinieri.